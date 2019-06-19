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Trabzon'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

19.06.2019

Şiddetli yağmur yurdun büyük kısmında hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon`un Araklı İlçesi`nde şiddetli yağmurun ardından Karadere taştı ve sel meydana geldi.
Oluşan selde Çamlıktepe Mahallesi`ndeki 4 ev ve bir iş yeri yıkıldı.
İlk belirlemelerde sel suyuna kapılan 10 kişi kişi kayboldu, 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kaybolan 10 kişiden 4`ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
67 kişi helikopterlere bölgeden tahliye edildi.
Bu arada afetle ilgili olarak Trabzon Valiliği bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.
Ekiplerin alandaki çalışmaları sürerken vatandaşlar hayvanlarını kurtarmaya ve bölgeyi boşaltmaya çalıştı.
Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde, yakınlarını kaybedenlerin ve vatandaşların ise bekleyişleri sürüyor.
Araklı`da sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi
Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.
Fotoğraf: DHA / İHA / AA
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