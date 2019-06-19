Trabzon'daki sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti

Oluşan selde Çamlıktepe Mahallesi`ndeki 4 ev ve bir iş yeri yıkıldı.

İlk belirlemelerde sel suyuna kapılan 10 kişi kişi kayboldu, 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Bu arada afetle ilgili olarak Trabzon Valiliği bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.