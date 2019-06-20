Trabzon Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon`un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK ve AFAD ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi`nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen Karadere mevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan 76 kişinin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı.

İlçenin Çamlıktepe Mahallesi`nde aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı.