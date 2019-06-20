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Trabzon Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı.

20.06.2019

Trabzon`un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK ve AFAD ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi`nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen Karadere mevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde dereye inen ekipler, demir çubuklar yardımıyla güzergahta arama faaliyetlerine devam etti.
Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan 76 kişinin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı.
İlçenin Çamlıktepe Mahallesi`nde aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
Çevre kentlerden de takviye gelen arama kurtarma birliklerince sel ve heyelan bölgesinden kurtarılan 76 kişinin, askeri helikopterle ilçe merkezine tahliyeleri sağlanmıştı.
Fotoğraf: DHA / İHA
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