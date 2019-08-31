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Parçalı Bulutlu

Toros Dağları'nda Yörük kültürünü yaşatıyorlar

Kışı Mersin yaylalarında, yazı ise Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde geçiren Uçar ailesi teknolojiden uzak, yaylada kurdukları kıl çadırlarda yaşıyor.

31.08.2019

Sayıları günden güne azalan göçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu kültürü yaşatan ailelerden biri de Uçar ailesi.
Uçar ailesi, nisan ayı sonunda yola çıktıkları Mersin’in Gülnar ilçesinden, yaz mevsimini geçirdikleri Hadim ilçesine 40 günde ulaştı.
Anadolu`daki yüzlerce yıllık Yörük geleneğini sürdüren ve sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörükleri, Hadim`de 4 ayrı kıl çadır kurdu.
Geçimini hayvancılıktan sağlayan Uçar ailesinin yetişkin fertleri, yaklaşık bin 200 keçi ve oğlak besliyor.
Günün neredeyse tamamını keçi ve oğlaklarla ilgilenerek geçiren ailenin yaşamı, oldukça zorlu sabah mesaisiyle başlıyor.
Fotoğraf: AA
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