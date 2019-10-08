Topkapı Sarayı, "Kaşıkçı Elması" için basına kapılarını açtı

Bir süredir sergilenemeyen, geçtiğimiz günlerde tekrar Topkapı Saray`ında ziyarete açılan, aralarında Kaşıkçı Elması`nın da bulunduğu bazı eserler, basına gösterildi.

Bu hazinelerden ilki olan "Topkapı Hançeri", uzun bir aranın ardından 18 Eylül`de Topkapı Sarayı`nın silah koleksiyonun sergilendiği Dış Hazine Bölümü`nde tarih ve sanatseverlerin ilgisine sunulurken, hazinelerden ikincisi "Sultan II. Mahmud Tahtı" 2 Ekim`de Bağdat Köşkü`nde sergilenmeye başlandı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerinin en çok sorduğu ve merakla beklediği "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması" ise 4 Ekim`de, Topkapı Sarayı`nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü`ndeki yerini aldı.