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Parçalı Bulutlu
Kültür Sanat

"Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi

Yapı Kredi Müzesi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkılarak hazırlanan ve 28 Nisan'a kadar sürecek "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi, İstiklal Caddesi'ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta ziyaretçilerini bekliyor.

05.03.2019

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak buhurdanlar da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak leğen ve ibrikler de yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak zemzem ibriği de yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak kahvedan ve fincanlar da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğferler de yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğferler de yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, Osmanlı ordusu için üretilen tombak koşum takımları da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, Osmanlı ordusu için üretilen tombak üzengiler de yer alıyor.
Sergide, Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak leğen ve ibrikler de yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak fincan zarfları da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak kahvedan da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, üzeri yazılı tabak da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, hamam tası da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak buhurdanlar da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak şamdanlar da yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergi 28 Nisan`a kadar gezilebilecek.
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