Tokya'da günlük yaşam

Tokyo sakinleri ve turistler kimi zaman bu parkları ziyaret ederek stres atıyor. Fotoğrafta, Ueno Parkı`nda yürüyen bir Tokyo sakini görülüyor.

Tokyo sakinlerinin uğrak mekanı olan ve Şehir merkezi içerisinde yer alan Shinjuku Chuo Parkı bu alanların başında geliyor.

Milyonlarca kişinin yaşadığı Tokyo`da, metro sistemleri ulaşımda öncelikli olarak kullanılıyor. Kentte özellikle iş çıkış saatlerinde bir çok kişi metro ile ulaşımı tercih ediyor.

Yerel pazarlar gıda alış verişinde önemli yer tutuyor. Coğrafi konumu sebebiyle, balık tüketim alışkanlığının yüksek olduğu Japonya`da bir çok farklı deniz ürünü satılıyor.

Eğlence kültürü değişik özellikler gösteriyor. Özellikle çocuklar, ailelerinin gözetiminde kentin farklı noktalarında yer alan oyuncak kapma makinelerinde oyuncak yakalamaya çalışarak eğleniyor.

Tokyo, turistlerin de uğrak destinasyonları arasında yer alıyor. Şehire gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alan Shibuya semtinde bir çok hediyelik eşya mağazası yer alıyor.

Şehir de bazı kent kişilerin maske takarak dolaştığı görülüyor.

Tokyo`da, bazı alt geçitlerde duvar resimlerinin yer aldığı görülüyor.

Japonya`da, gökdelen tarzı yapıların sıklıkla yer aldığı görülüyor.

Tokyo`nun bir çok ana caddesinde, büyük bir kentte beklenen karmaşanın tersine sakinlik göze çarpıyor.

Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak da kentin altında tüm şehri saran metro sisteminin, şehir içi bir çok yolda yaşanması muhtemel karmaşayı önlemesi gösteriliyor.

Bisikletle ulaşım kentin düz bir arazi üzerine kurulu yapısı nedeniyle de sıklıkla tercih ediliyor.

Kentin bazı noktalarında bisikletli polisler de görev yapıyor.

Turistlerin ziyaret edebileceği bir çok mekan yer alıyor. Tokyo kentinin bir çok yerini gören 634 metre yüksekliğindeki Tokyo Skytree Kulesi de bunların başında geliyor.

Tokyo`da, işten kalan arta zamanlarda golf oynamak popüler sporlar arasında yer alıyor. Başkent Tokyo`da golf malzemesi satan bir çok mağaza bulunuyor.