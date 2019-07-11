Tokat'a turist çeken lezzet: Tokat kebabı

Yaz güneşinde kızaran domateslerinin lezzeti ile ünlü Tokat`ta, yaylalarda kekikle beslenen kuzu eti, patlıcan ve biberle hazırlanan kebabın geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor.

Dört yıl önce coğrafi işaret alan Tokat kebabı, yüzyıllardır kaybolmayan lezzetiyle kentin turizmine katkı sunuyor.

Kente gelen turistlerin mutlaka tatmak isteği lezzet olmanın yanı sıra Tokat kebabını tatmak için çevre illerden ve ilçelerden gelenler de mevcut.

Kebap ustası Mücahit Yılmaz, yaptığı açıklamada, Tokat kebabının yerli sebzeler çıktığında yapıldığını söyledi.

Tokat denilince akla Tokat kebabının geldiğini belirten Yılmaz, "Tokat`ın en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Yıllar önce restoran kültürü yokken konaklarda kebap ocakları varmış." dedi.

"Tokat kebabını 4 yıl önce tescil ettirdik." Tokat kebabının lezzetinin Tokat`ta yetişen ürünlerden geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Tokat`ın yayalarında yetişen kuzuların etlerini kullanıyoruz. Tokat`ta yetişen domates, patlıcan ve biberi kullanıyoruz. Bu ürünlerin hepsi Tokat`ta yetişiyor. Biz Tokat kebabını yaz aylarında yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz, ekim ayının sonuna kadar kebap yapıyoruz. Tokat kebabının ocağının özel olması gerekir. Tokat kebabına, yakın illerimiz `bizim yemeğimiz` diye sahip olmak istediler. 100-200 kilometreden bu yemeği yemeye gelen insanlar var. Tokat kebabını 4 yıl önce tescil ettirdik. Tokat kebabının Tokat`a ait olduğu belirlenmiş oldu. Kebabının kilosunu 220 liraya satıyoruz. Porsiyonu 55 lira."

"Kebabı yedim çok nefis." Memleketi Erzincan`dan Ankara`ya dönerken Tokat kebabı yemek için güzergahını değiştirerek Tokat`a gelen Derya Yazar, "Yaz tatilinde ziyaretler için memleketime gitmiştim. Ankara`ya dönerken sırf Tokat kebabının tadına bakmak için Niksar`dan Tokat`a geldim. Kebabı yedim çok nefis. Herkesin bu tadı tatmasını istiyorum." dedi.

Tokat kebabı yiyenlerden Hayrettin Çelik de " Bu kebabın tadına bakmak için Erbaa`dan geldim. Bu kebap çok harika." diye konuştu.

Tokat kebabının yapılışı Parçalar halinde kesilen taze kuzu etlerinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, domates, biber, patlıcan, patates ve sarımsakla bir şişte buluşmasıyla yapılan Tokat kebabı, ocağının ortasındaki yatay demire şişle asılarak, fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor.

Yaklaşık yarım saat süren pişme işleminin ardından tepsinin ortasına domatesler ve sırasıyla diğer sebzeler dizilerek etlerin sebzeyle buluşturulduğu Tokat kebabı, fırının altından toplanan yağlar gezdirilerek servis ediliyor.