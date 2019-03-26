Tiyatronun görünmeyen emektarları

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 12 yerleşik sahnesinde sergilenen oyunların tüm kostümleri, aksesuarları ve dekorları Ankara Macunköy`deki tiyatro kampüsü içinde yer alan Sanat Teknik Müdürlüğünde hazırlanıyor.

Kadın ve erkek terzi, şapka ve çiçek, demir, mekanik, marangoz, kundura, peruka ile elektronik atölyelerinin bulunduğu 25 bin metrekarelik alanda hummalı çalışma yürüten 250 emektar, sezondaki tüm oyunların, kostüm, dekor, aksesuar ihtiyacını karşılıyor.