"Timsahlar"ın derin sularda nefes kesen eğitimi

Türkiye`nin seçkin birlikleri arasında yer alan amfibi deniz piyadeleri "Timsahlar"ın derin sulardaki eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri personeli subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan "Timsahlar", karada ve mavi sularda düşmana korku salıyor.

Bot üzerinde operasyonel faaliyet icra edebilen timler, keskin nişancılıkta da gıptayla bakılan askerler arasında yer alıyor.

Deneyimli askerlerden oluşan deniz piyadeleri, gözle görülmesi güç olan uzak hedefleri vurabiliyor.

"Timsahlar"ın başarıyla gerçekleştirdikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, halatla helikopterden gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş gibi eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor.

Gemiye çıkma harekatında, hedefe botlarla tam teçhizatlı ilerleyen amfibi timi, müsaadeli olarak geminin komutasını ele geçirmek için son hazırlıklarını yaptı.

Hedef geminin verilen komutlara uyması ve sorulan sorulara cevap vermesi üzerine tim, risk faktörlerini değerlendirerek geminin bordasından aşağı bırakılan "şeytan çarmıhı" ile güverteye çıktı.

Kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirleyen timler, ardından gemide ilerleme tekniklerini kullanarak köprü üstüne gidip makine dairesini ve personelini kontrol altına aldı.

Hava yoluyla gerçekleşen harekatta da tim, helikopterden aşağı bırakılan halattan serbest kayış ve dağ ipinden kontrollü kayış tekniklerini kullanarak geminin güvertesine indi.

Öncelikle güvertede kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirleyen timler, ardından geminin makine dairesini ve personelini kontrol altına aldı.

Hedef geminin iç bölme kompartmanları ve dış açık alanının aranması ve gemidekilerin kontrol altına alınmasının ardından faaliyet tamamlandı.