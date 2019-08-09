THY'nin "rüya uçağı" tamamen dolu olarak ABD'ye uçtu

"Bizim için çok özel ve anlamlı bir gün"

Güler, "Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.