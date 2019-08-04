Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

Iğdır`ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadi, ilginç kayalık oluşumlarıyla dikkati çekiyor.
Vadinin her iki tarafını kaplayan dik kayalıkların bulunduğu bölge, görünüşü nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılıyor.
Ortasından geçen akarsuyun kenarlarında oluşan ve 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, baş döndürücü şekilleriyle güzel görüntüler oluşturuyor. Görünüşüyle adeta misafirlerini büyülen vadi, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bekliyor.