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Parçalı Bulutlu

Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

Iğdır'da Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve testere biçimindeki sarp kayalıklarla dikkati çeken Testere Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor.

04.08.2019

Iğdır`ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadi, ilginç kayalık oluşumlarıyla dikkati çekiyor.
Vadinin her iki tarafını kaplayan dik kayalıkların bulunduğu bölge, görünüşü nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılıyor.
Ortasından geçen akarsuyun kenarlarında oluşan ve 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, baş döndürücü şekilleriyle güzel görüntüler oluşturuyor. Görünüşüyle adeta misafirlerini büyülen vadi, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bekliyor.
Kaynak: AA
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