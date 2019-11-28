Tespih meraklıları Batman'daki pazarda buluşuyor

Türkiye'nin farklı illerinden Batman'a gelen tespih meraklıları, her salı günü bir çay ocağında açtıkları tezgahlarda birbirinden güzel rengarenk kukadan kehribara kadar farklı tespihleri sergiliyor.
28.11.2019
Tespih meraklıları her hafta kurulan Batman`daki pazarda buluşuyor.
Tespih meraklıları, tezgahlarda özenle sergilenen ve fiyatı 100 lira ile 100 bin lira arasında değişen ürünleri detaylı şekilde inceleyip bütçesine uygun olanı satın alıyor.
Tespihçi Özcan Aksat, çocukluğundan beri tespih meraklısı olduğunu, bir süreden beridir de koleksiyon yaptığını söyledi.
Otomobilini tespih ile takas etmiş
Hobisini geçim kaynağına dönüştürdüğünü anlatan Aksat, şöyle konuştu:
"30 tespihle başladım, her gün kıyafetlerimle kombin yapardım. Son 3-4 yıldır da bu hobimi ticarete dönüştürdüm. Damla tespihin gramı 30-90 lira arasında alıcı bulurken, kukanın fiyatı 5-15 bin lira arasında değişiyor. Osmanlı sıkma ise 100 bin liraya kadar satılıyor. Bir ay önce 43 bin lira değerindeki otomobilimi tespih ile takas ettim. Aldığım o tespihi de kısa sürede sattım."
Türkiye`nin farklı illerinde 20 yıldır tespih sattığını aktaran Abdullah Kaya ise bunun gönül işi olduğuna işaret ederek, "Tespih beyefendilerin aksesuarıdır. Tespih sallanmaz, çekilir." dedi.
Tespih meraklısı Latif Şahin(solda), pazarda gördüğü Osmanlı zarı tespihi yaptığı pazarlık sonucu 15 bin liraya satın aldı.
Ürünleri incelerken beğendiğini 15 bin liraya satın alan Latif Şahin, "Osmanlı sıkma kehribarı" 150 yıllık tespihi uygun fiyata aldığını ifade etti.
Rengarenk tezgahlarda tespihlerin yanı sıra sıkma zar, kukadan yapılmış yüzüklerde satılıyor.
Tezgahlarda sergilenen gümüş tespih başlıkları da ilgi görüyor.