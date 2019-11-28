Tespih meraklıları Batman'daki pazarda buluşuyor

Tespihçi Özcan Aksat, çocukluğundan beri tespih meraklısı olduğunu, bir süreden beridir de koleksiyon yaptığını söyledi.

Otomobilini tespih ile takas etmiş

Hobisini geçim kaynağına dönüştürdüğünü anlatan Aksat, şöyle konuştu: "30 tespihle başladım, her gün kıyafetlerimle kombin yapardım. Son 3-4 yıldır da bu hobimi ticarete dönüştürdüm. Damla tespihin gramı 30-90 lira arasında alıcı bulurken, kukanın fiyatı 5-15 bin lira arasında değişiyor. Osmanlı sıkma ise 100 bin liraya kadar satılıyor. Bir ay önce 43 bin lira değerindeki otomobilimi tespih ile takas ettim. Aldığım o tespihi de kısa sürede sattım."