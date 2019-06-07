Tescilli bal yaylada tatlanıyor

Pervari balı, Türk Patent ve Marka Kurumundan 16 yıl önce coğrafi işaret aldı.
Siirt`te üretilen balın üreticileri, tadı ve aromasıyla bilinen ürün için yaylaların yolunu tuttu.
Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nezir Çetin, havaların ısınmasıyla kışlaktan çıkarılan arıları, serin olan yaylaya getirdiklerini söyledi.
Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovan bakımı yaptığın söyleyen Çetin, şöyle konuştu:
"Karakovanlarımızı yaylaya getirdik. Bazıları Pervari`deki yaylalara gitti, ben de Şirvan bölgesine arılarımı getirdim. Burada zengin bir flora var. Fenni kovanlarımızı da Allah`ın izniyle bayramdan sonra getireceğiz. Daha sonra da bal hasadını bekleyeceğiz."
Bal üretim aşamasında şeker kullanmadıklarını vurgulayan Çetin, arıların zengin floradan beslendiğini anlattı.
Şimdiden sipariş aldıklarından bahseden Çetin, eylül ayında hasat etmeye başlayacakları balı İstanbul, Ankara ve Adana`daki bazı firmalara göndereceklerini söyledi.