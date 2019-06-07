Tescilli bal yaylada tatlanıyor

Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovan bakımı yaptığın söyleyen Çetin, şöyle konuştu:

"Karakovanlarımızı yaylaya getirdik. Bazıları Pervari`deki yaylalara gitti, ben de Şirvan bölgesine arılarımı getirdim. Burada zengin bir flora var. Fenni kovanlarımızı da Allah`ın izniyle bayramdan sonra getireceğiz. Daha sonra da bal hasadını bekleyeceğiz."