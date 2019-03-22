Terörle mücadelede yeni konsept: "Yaşam alanlı güvenlik kuleleri"

Terör örgütü PKK`ya yönelik son yıllarda başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği yüksek güvenlikli yaşam alanlı güvenlik kuleleri oluşturulmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği tarafından kentte yürütülen proje kapsamında yapılan kuleler ile teröristlerin hareket alanının daraltılıp yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede Tunceli’ye özel olarak inşa edilen 6 metre çapındaki ve 21 metre yüksekliğindeki kuleler içinde tuvalet, banyo, mutfak, yatakhane gibi alanlar da bulunuyor. 11`i tamamlanan ve 2019 yılında sayısı 22`ye çıkarılması planlanan kulelerde, Mehmetçik tarafından 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor.

Bakan Varank, teröristlerin "girilemez" dediği alanda Mehmetçik ile çay içti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Tunceli’deki temasları sırasında 2000 rakımda konuşlandırılan ve terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen Kutuderesi`ndeki yaşam alanlı güvenlik kulelerinden birine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile askeri helikopterle Kutuderesi bölgesine geçen ve asker kamuflajı giyen Varank, inişin ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeden yürüyerek Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne ulaştı. Bakan Varank, burada vatan nöbeti tutan kahraman güvenlik güçleriyle bir araya gelerek teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dediği bölgede askerlerle çay içti.

Varank`a çalışmalar hakkında brifing veren ilgili komutanlar, "Bölge 2 yıl öncesine kadar terör örgütü tarafından aktif olarak kullanılıyordu. Yapılan operasyonlar sayesinde terör örgütü mensupları inlerinden çıkamıyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri keşif, gözetleme faaliyetleri yürütüyor" açıklamasında bulundu.

Operasyondaki güvenlik güçlerine telsizden seslendi Varank, operasyondan dönmekte olan JÖH timlerini dürbünle takip etti. Mehmetçiklere telsizden seslenen Varank, "Çok kutsal görev yapıyorsunuz. Sizlerin burada sağladığınız huzur ortamı, tüm Türkiye’ye sirayet ediyor. Allah, bu topraklarda şehit düşen bütün güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. Varank, JÖH personeli ile çay içtikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Teröristler fare gibi mağaralara sığınmış" Varank, daha sonra ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin, bir zamanlar terör örgütünün "Kimse giremez" dediği yerler olduğunu hatırlattı. Güvenlik güçlerinin büyük başarı göstererek teröristleri bölgeden temizlediğini aktaran Varank, şöyle konuştu: "Teröristler köşe bucak kaçıp adeta fare gibi mağaralara sığınmış vaziyetteler. Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyiz. Rabb`im nasip ederse bu kararlılıkla bölgede tek bir terörist bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızdaki bütün teröristleri bu coğrafyadan temizleyeceğiz."