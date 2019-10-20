Terörden temizlenen Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Mehmetçik, Rasulayn`ın batısındaki Tel Halaf Köyü`nde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu.

PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.

Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

Dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay ve AFAD ekipleri, terör örgütünün pençesinden kurtulan insanları yalnız bırakmıyor.

Dünya İnsani Eylem Forumu`nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye gelen ekipler, terör mağdurlarının yaralarını hafifletmeye çalışıyor.

Rasulayn ilçesindeki Mahatta Mahallesi`ne ulaşan Kızılay ve AFAD ekipleri, yardım araçlarındaki gıda ve hijyen paketlerini sivillere dağıttı.