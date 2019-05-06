Terörden temizlenen Çukurca'da doğal güzellikler fotoğraflandı

İçişleri Bakanlığının himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival büyük ilgi gördü.

Yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-road, ziblen, bisiklet, rafting, paintball, trekking, Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası ve birçok etkinliğin düzenlendiği festivale 320 fotoğraf tutkunu katıldı.

Yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçılar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte doğal güzellikler ve kültürel değerleri fotoğrafladı.

Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayalar`ı aratmayan güzelliklerin fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri de takip etmenin heyecanını yaşadı.

Dört gün süren festivalde vatandaşların evlerinde ağırladığı fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflarla da ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladı.

Kaymakam Temel Ayca, terör ve terörizmle mücadelede önemli mesafe katettiklerini belirtti.

"Etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici" İki yıl içerisinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini anlatan Ayca, şunları söyledi: "Güvenlik güçlerimiz sayesinde ortam bu tür etkinlikleri yapmaya uygun hale geldi. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele etti ve bölgemizi terörden temizledi. Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca`da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici."

Hatay`dan katılan fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan da ön yargılarla geldiği ilçede insanların misafirperverliğine, sıcaklığına ve doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi.

"Daha modern ve güzel hale gelmiş." Önceki yıl da festival için ilçeye geldiğini ve iki yılda ilçenin her yönüyle değişip geliştiğini gördüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti: "Şehir merkezinde olağanüstü değişimler var. Daha modern ve güzel hale gelmiş. Televizyonlardan sürekli terör olayları ve şehit haberleri duyuyorduk. Geçen senden bu yana bu haberlerin azaldığını ve Çukurca`nın doğasının ve güzelliklerinin ön plana çıktığı bir durum yaşanıyor. Şehrin tanıtımının yapıldığı birçok etkinlik düzenleniyor. Burada çekilen fotoğraflar belge niteliği taşıdığı için görsel bir hafıza oluşturup geleceğe miras bırakıyoruz. Yapacağımız fotoğraf çalışmalarıyla bölgeye karşı ön yargıları kırıp gelecek için güzellikler bırakmak istiyoruz."

Zonguldak`tan gelen fotoğrafçı Halil İbrahim Almeral da Çukurca`nın huzur ortamında güzel fotoğraflar çektiklerini belirtti.

"Güzel bir güven ortamı var" Düzenlenen festivalin Çukurca`ya yönelik algıları değiştirdiğini anlatan Almeral, "Çukurca`da böyle bir etkinliğin olduğunu duyduğumuzda ilk başta gelmekte tedirginlik yaşadık. Ama 4-5 gündür buradayız ve çok güzel bir güven ortamı var. Burada bizi evlerinde misafir ettiler. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Herkes gönül rahatlığıyla ile Çukurca`ya gelebilir." dedi.