Terörden arındırılan mezralarında huzura kavuştular

Çatak ilçesi Akçabük Mahallesi Horis mezrasında yaşayan vatandaşlar, terörün yaşattığı sorunlar nedeniyle 1994`te kente göç etti.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölgede huzurun sağlanmasıyla mezraya dönen vatandaşlar, evlerini yeniden inşa ederek doğup büyüdükleri topraklarda yaşamaya başladı.

Yıllar sonra döndükleri mezrada huzurlu hayata kavuşmanın keyfini çıkaran 8 aile, kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Gündüzleri erkeklerin tarla ve bahçede çalıştığı, kadınların da günlük işlerini yaptığı mezrada vatandaşlar, akşamları da bir araya gelerek sohbet ediyor.

Mezra sakinlerinden Adem Manto, terör olayları nedeniyle boşalttıkları mezraya 10 yıl önce döndüklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini belirten Manto, bölgenin terörden temizlenmesiyle huzurlu ortama kavuştuklarını vurguladı.

"Topraklarımızı seviyoruz, bırakmak istemiyoruz." Yıllar sonra döndükleri mezrada, yıkılan evlerini yeniden inşa ettiklerini dile getiren Manto, şunları kaydetti: "Topraklarımızı seviyoruz, bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızı bırakırsak başkaları gelip sahip çıkar. 2 katlı yaptığımız evlerde 8 aile, 40`a yakın nüfus yaşıyor. Tek sıkıntımız elektrik. Yiyeceklerimizi bozulmasın diye evlerimizin önünden geçen kaynak suyuna bırakıyoruz. Elektrik için güneş paneli kullanıyoruz ancak yeterli olmuyor. Yetkililerden tek ricamız, ana yola sadece 2 kilometre mesafedeki evlerimize elektrik vermeleri. Burada kendi bağ ve bahçemizi ekiyoruz. Huzurumuz yerinde, mutluyuz. Doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyoruz."

Kezban Han ise yaşadıkları toprakların havasını, suyunu ve doğasını çok sevdiklerini belirtti.

"Topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz." Burada huzurlu olduklarına işaret eden Han, "Topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Kendi bahçelerimizden ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Elektriğimiz olmadığı için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Elektrikli ev aletlerini kullanamıyoruz. Elektrikten başka sıkıntımız yok." diye konuştu.

Vatandaşlar, elektriği olmayan mezrada, güneş panelleriyle ihtiyaçlarını kısmen karşılıyor.