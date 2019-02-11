Terör örgütünün kış yapılanmasına izin verilmiyor

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Sıfırın altında 30 dereceye varan soğuk ve yoğun kar yağışı altında üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK`nın kış yapılanmasına izin vermedi.

Komando ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar, Şırnak`ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt’in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari`nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin`in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman`ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır`ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli`nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan (Munzur), Bingöl`ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis`in Sehi, Manivan, Anadere, Kars`ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi`nde yoğunlaştı.

Ayrıca, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki kırsal alanlarda da terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.