Terör örgütünün kış yapılanmasına izin verilmiyor

Operasyonlar, Şırnak`ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt’in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari`nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin`in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman`ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır`ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli`nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan (Munzur), Bingöl`ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis`in Sehi, Manivan, Anadere, Kars`ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi`nde yoğunlaştı.
72 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 135 sığınak, barınak ve mağara imha edilirken 89 el yapımı patlayıcı (EYP), 737 kilogram patlayıcı madde, 41 piyade tüfeği, ağır makineli 2 tüfek, 9 roketatar, 76 el bombası, bir havan, 7 tabanca, 13 bin 372 mühimmat, patlayıcı amaçlı bin 125 tüp ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.