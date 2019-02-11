TRT Haber

11
Şubat 2019
Pazartesi
Türkiye

Terör örgütünün kış yapılanmasına izin verilmiyor

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmaları kış boyunca da devam etti.

11.02.2019

Sıfırın altında 30 dereceye varan soğuk ve yoğun kar yağışı altında üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK`nın kış yapılanmasına izin vermedi.
Komando ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar, Şırnak`ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt’in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari`nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin`in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman`ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır`ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli`nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan (Munzur), Bingöl`ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis`in Sehi, Manivan, Anadere, Kars`ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi`nde yoğunlaştı.
Ayrıca, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki kırsal alanlarda da terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
72 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 135 sığınak, barınak ve mağara imha edilirken 89 el yapımı patlayıcı (EYP), 737 kilogram patlayıcı madde, 41 piyade tüfeği, ağır makineli 2 tüfek, 9 roketatar, 76 el bombası, bir havan, 7 tabanca, 13 bin 372 mühimmat, patlayıcı amaçlı bin 125 tüp ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER