Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi

Türkiye`nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları ABD Başkanı Donald Trump`ı etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı`nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyadaki manipülasyon girişimleri de şiddetini artırdı.

Bilgi kirliliği yaratmak için başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf karelerini, "harekat sırasında çekilmiş gibi" göstermek isteyen manipülatörler, sosyal medya paylaşımlarında, Trump`ın resmi hesabını etiketleyerek yanlış algı oluşturmaya çalıştı.