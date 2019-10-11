TRT Haber

Parçalı Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  18ºC
Parçalı Bulutlu

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi

Türkiye'nin güney sınırında Barış Pınarı Harekatı'na başlamasıyla terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları harekata karşı manipülasyon girişimlerini hızlandırdı.

11.10.2019

Türkiye`nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları ABD Başkanı Donald Trump`ı etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.
Barış Pınarı Harekatı`nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyadaki manipülasyon girişimleri de şiddetini artırdı.
Bilgi kirliliği yaratmak için başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf karelerini, "harekat sırasında çekilmiş gibi" göstermek isteyen manipülatörler, sosyal medya paylaşımlarında, Trump`ın resmi hesabını etiketleyerek yanlış algı oluşturmaya çalıştı.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER