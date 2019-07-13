Temmuz ayında kar üstünde antrenman

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı sporcuları da bu avantajı değerlendirerek Temmuz ortasında kar üstünde antrenman yapmanın keyfini yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, tüm kadrolarıyla sporcuları antrenmanlarında da yalnız bırakmayarak onlara moral verdiklerini söyledi.

Karabet Geçidi`nin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu, bu güzelliği fırsata dönüştürmek istediklerini belirten İnanç, şunları anlattı:

"Ülkemizde insanlar kavurucu sıcaklarda terlerken, bizim sporcularımız temmuz ortasında, antrenörleri eşliğinde kar üstünde antrenman yapıyor. Bu bize Allah`ın bir lütfu. Sporcularımız kent merkezinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman da ulaşımlarını sağlayarak karda antrenman yapma imkanı sağlıyoruz. Kayaklı koşu branşında sporcularımız bir çok başarıya imza atıyor. Bunun en büyük nedeni düzenli, disiplinli çalışmak ve yüksek rakımda antrenman yapmak."