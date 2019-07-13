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Çok Bulutlu

Temmuz ayında kar üstünde antrenman

Van Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde hala erimeyen karların üstünde antrenman yaptı.

13.07.2019

Türkiye`nin birçok yerinde bunaltıcı sıcaklar etkili olurken, Karabet Geçidi`nde hala kar var.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı sporcuları da bu avantajı değerlendirerek Temmuz ortasında kar üstünde antrenman yapmanın keyfini yaşadı.
Sporcular, Van`dan yola çıktı ve bir saatlik yolculuğun ardından geçide ulaştı.
Kayak takımlarıyla çıktıkları zirvede, tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda antrenman yaptılar.
Antrenörleriyle kar üstünde karpuz kesen ve eğlenceli anlar yaşayan sporcular, sıkı bir hazırlık dönemi geçirerek kışın katılacakları yarışlarda önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, tüm kadrolarıyla sporcuları antrenmanlarında da yalnız bırakmayarak onlara moral verdiklerini söyledi.
Karabet Geçidi`nin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu, bu güzelliği fırsata dönüştürmek istediklerini belirten İnanç, şunları anlattı:
"Ülkemizde insanlar kavurucu sıcaklarda terlerken, bizim sporcularımız temmuz ortasında, antrenörleri eşliğinde kar üstünde antrenman yapıyor. Bu bize Allah`ın bir lütfu. Sporcularımız kent merkezinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman da ulaşımlarını sağlayarak karda antrenman yapma imkanı sağlıyoruz. Kayaklı koşu branşında sporcularımız bir çok başarıya imza atıyor. Bunun en büyük nedeni düzenli, disiplinli çalışmak ve yüksek rakımda antrenman yapmak."
Kayak antrenörü Halis Korkmaz da birçok kayak sporcusunun yaz aylarında kayak yapmak için buzullara kadar gittiğini vurguladı.
Korkmaz, kavurucu sıcakların etkili olduğu son zamanlarda karda antrenman yapmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.
Fotoğraf: AA
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