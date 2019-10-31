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Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'daki ikametlerine dönen Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçarken ateşe verdiği evlerinin adeta enkaza dönmüş haliyle karşılaşmanın hüznünü yaşıyor.

31.10.2019

Barış Pınarı Harekatı sayesinde Tel Abyad bir süre önce terörden temizlenmesinin ardından daha önce bölgeden kaçarak başka yerlerde yaşamak zorunda kalan Suriyeliler, ilçe merkezi ve çevre köylerde güvenliğin sağlanmasıyla evlerine dönmeye başladı.
Terör örgütü YPG/PKK`lı teröristlerin kaçarken çok sayıda evi ateşe vererek bölgeden ayrılması nedeniyle Tel Abyadlılar adeta enkaz manzarasıyla karşılaştı.
Binaların, içindeki eşyalarla yandığını gören Suriyelilerin evlerine kavuşma mutluluğu da terör örgütünün bu zulmü nedeniyle yarım kaldı.
Fotoğraf: AA
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