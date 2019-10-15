Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı

Türkiye`nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı`nın 5. gününde, Şanlıurfa`nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezi teröristlerden temizlenmişti.

Bu sırada, geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor.