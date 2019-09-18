Türk Silahlı Kuvvetleri`nin tüm unsurlarının katıldığı yaralı kurtama tatbikatı yapıldı.

Tatbikata T-129 Atak tipi helikopter de katıldı.

Tatbikata CH-47F Chinook tipi helikopter de katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri`nin tüm unsurlarının katıldığı yaralı kurtama tatbikatı yapıldı.

SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tüm unsurlarıyla Sikorsky, ATAK, Cougar ve F16 ile yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.