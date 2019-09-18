Türk Silahlı Kuvvetleri`nin tüm unsurlarının katıldığı yaralı kurtama tatbikatı yapıldı.
Tatbikata T-129 Atak tipi helikopter de katıldı.
T-129 Atak tipi helikopter
T-129 Atak tipi helikopter
T-129 Atak tipi helikopter
T-129 Atak tipi helikopter
Tatbikata CH-47F Chinook tipi helikopter de katıldı.
CH-47F Chinook tipi helikopter
CH-47F Chinook tipi helikopter
CH-47F Chinook tipi helikopter
CH-47F Chinook tipi helikopter
CH-47F Chinook tipi helikopter
Türk Silahlı Kuvvetleri`nin tüm unsurlarının katıldığı yaralı kurtama tatbikatı yapıldı.
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tüm unsurlarıyla Sikorsky, ATAK, Cougar ve F16 ile yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Tatbikata Sikorsky tipi helikopter de katıldı.
Tatbikata Cougar tipi helikopter de katıldı.
Türkiye`nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Red Bull uçağı gösteri yaptı.
Festivalde Türk Hava Kurumu`na ait yangın söndürme uçağı tatbikat yaptı.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı`na ait S-70 Black Hawk helikopterleri gösteri yaptı.
S-70 Black Hawk helikopteri
S-70 Black Hawk helikopteri
S-70 Black Hawk helikopteri
S-70 Black Hawk helikopteri
S-70 Black Hawk helikopteri
Fotoğraf: AA