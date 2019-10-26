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Parçalı Bulutlu

Tekirdağ'da sonbahar

Tekirdağ'da bulunan Ganoslar Yolu parkurunda, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonları, güzel görüntüler oluşturuyor.

26.10.2019

Fotosafari tutkunları ve doğaseverlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından olan Ganoslar, sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.
Fotoğraf: AA
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