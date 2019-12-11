Tek manda ile başladığı besicilikte firmalara ürün satıyor

Hörmet Kemer, manda sütünden ürünler yaptığını anlatarak, şöyle dedi: "Sütü kendim pişirdim. Yoğurtları yaptım, eşim götürdü 1-2 firmaya vermeye başladı. Firmalar yoğurdu beğendi. Zamanla 50 firmaya ulaştık. Eşim 9-10 sene çalıştı o firmalarla. Bir süre sonra, `Çok yoruldum, bu işi yapamıyorum.` dedi. `Buraya ufak bir dükkan açalım. Burada değerlendirelim yoğurdu, sütü.` diye konuştum. Eşim `tamam` dedi. Ufak ufak burada başladık. Köylü bize güldü. `Vay, köyün içinde ürün satacakmış, yoğurt satacakmış, nasıl olacakmış bu?` diye güldüler. `Aman, onlar desin dursun, biz yapacağız, satacağız.` dedik. Bahçemizde yaptığımız ürünleri satıyoruz. Bu ufak yerle başladık. Güzel oldu. Köylünün sağdığı sütü de alıyoruz. Kaç kişinin burada yoğurdunu, sütünü, kaymağını değerlendiriyoruz. Kendi yoğurdumu da burada yapıyorum. Buradan gelip alıyorlar yoğurdumu, sütümü, kaymağımı."