Tedavi ettiği sokak kedilerine sıcak yuva arıyor

Gönüllü Kediciler ve Kedici Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Tarkan Özçetin, 2008`de açtığı hastanede yaklaşık 80 kedinin bakımıyla ilgileniyor.

Sokakta engelli ya da yaralı bulduğu veya hayvanseverler tarafından hastanesine getirilen birçok kediyi tedavi eden Özçetin, bakımları yapılan hayvanlara kucak açacak aileler bulmaya çalışıyor.

Özçetin, doktora eğitimini sürdürürken Ankara kedisi üzerine çalışmalar yaptığını ve daha sonra bu hastaneyi açmaya karar verdiğini söyledi.

Dernek olarak hastane içinde hizmet verdiklerini anlatan Özçetin, sosyal sorumluluk projelerinde aktif yer almak istediklerini ifade etti.

"Sahiplenme, evlat edin." Türkiye`de sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Özçetin, şöyle konuştu: "Biz de elimizden geldiğince hem hayvanseverlere hem de hastanemize getirilen sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. Tedavilerini yapıyoruz ama daha da önemlisi onları evlat edindirmek istiyoruz. `Sahiplenme, evlat edin.` diyoruz. Çünkü kedilerin, köpeklerin, canlıların sahiplerinin olmasını da çok doğru bulmuyoruz. Onları, evladı gibi görecek insanlara verme taraftarıyız."

"Yuva sahibi yapmak istiyoruz." Yakın zamanda çeşitli projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Özçetin, "Yardıma muhtaç bir kediyi evlat edinenlere, kısırlaştırmadan kan testine, aşılarından mama kabına kadar her şeyi ücretsiz vereceğiz. Karşılığında sadece evlat edinme sözü istiyoruz. Şu an hastanemizde böyle 30`a yakın kedi var, bunları yuva sahibi yapmak istiyoruz. Onun dışında hastanemizde yaklaşık 85 yatak kapasitemiz bulunuyor." diye konuştu.

"Elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz." Özçetin, tedavi masraflarının fazla olması nedeniyle tüm sokak kedilerine bakamadıklarını ifade ederek, "Asıl bu konuda devletin, belediyelerin sorumluluğu daha çok. Biz yakın çevremizdekilere, hastanemize gelenlere elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

"Hayvan hakları yasası çıkarılmalı" Yetkililerden "hayvan hakları yasası"nın çıkarılması, bunu uygulayacak ekipler ve bilinçli bir bürokrasi oluşturulması talebinde bulunan Özçetin, şunları kaydetti: "Millet olarak hayvanları çok seviyoruz ve vicdanlı insanlarız. Ekonomik şartlarıyla orantılarsak belki dünyanın en hayvansever insanları Türk halkıdır. Çünkü çok iyi biliyorum, birçok kadın mutfak masraflarından kısıp kedilere, köpeklere yardımcı oluyor. Sokaklarda kedilere, köpeklere mama veren çok fazla insan var ve bunların maddi durumları çok iyi değil. Yani bu sevgiyle olan bir şey. İnsanlara da bunu anlatsak, korumayı anlatsak ve yasalarla da bunu teminat altına alsak bence ülkemizde ne sokak hayvanı problemi kalır ne de hayvanlara eziyet gibi problemleri bu kadar sık yaşarız."