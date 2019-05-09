TDV'den Zimbabve'ye ramazan yardımı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan TDV, bu yılki ramazan yardım faaliyetlerine Afrika`nın güneyinde bulunan Zimbabve`de başladı.

Ramazanda yurt içinde 81 il ve 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgede yardım faaliyetlerinde bulunacak TDV ekipleri, ramazan ayı öncesinde başkent Harare çevresi ve dar gelirli ailelerin yaşadığı ülkenin diğer bölgelerinde gıda paketi dağıttı

TDV Teftiş ve İç Denetim Kurulu Başkanlığında denetçi olarak görevini sürdüren Murat Demir ve beraberindeki gönüllülerin katılımıyla bin ailenin yaklaşık 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TDV görevlisi Demir, vakıf olarak muhtaçlara gıda kolisi dağıtımının yanı sıra iftar sofraları da kuracaklarını bildirdi.