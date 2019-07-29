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Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kıyısında yetişen, farklı aroması ve tadıyla ihracatçı firmalardan yoğun talep gören taze kayısı, geçen yıla oranla ihracat payını yüzde 100 artırarak üreticisinin yüzünü güldürdü.

29.07.2019

Türkiye`nin yaş kayısı üretiminin ortalama yüzde 13`ünün karşılandığı ilçede, özellikle Karakaya Baraj Gölü kıyısında yetişen Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Çataloğlu, Kabaaşı gibi kayısı çeşitleri; aroması, tadı ve kıvamıyla ihracatçı firmalardan her geçen yıl daha fazla talep görüyor.
Geçen yıl 12 bin ton civarında gerçekleşen taze kayısı ihracatının bu yıl yüzde 100 artış gösterdiği ilçede yetişen taze kayısı çeşitleri, başta AB ülkeleri olmak üzere Ukrayna, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Malezya ve Güney Kore`ye ihraç ediliyor.
İhracatçı firmalar, mevsimlik işçilerle üreticinin bahçesinden topladıkları taze kayısıları soğuk hava zincirli tırlara yükleyerek Malatya`daki fabrikalara götürüyor.
Burada kalitesine göre ayıklanıp paketlenen taze kayısılar, ön soğutma işleminden geçirildikten sonra yine soğuk hava zincirli araçlarla talep gelen ülkeye gönderiliyor.
İşçilik maliyetinden kurtarması ve daha fazla kazanç sağlaması bakımından üreticiler hasat ettikleri kayısıları taze olarak pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Fotoğraf: AA
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