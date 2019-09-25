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Tayland'da bin 800'den fazla kuş "en iyi ses" için yarışıyor
Tayland'ın Narathiwat şehrinde, her yıl "Geleneksel Kuş Şarkısı Yarışması" düzenleniyor. Bu yıl da yapılan yarışmaya Tayland, Malezya ve Singapur'dan bin 800'den fazla kuş katıldı.
25.09.2019