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Çok Bulutlu

Tayland'da bin 800'den fazla kuş "en iyi ses" için yarışıyor

Tayland'ın Narathiwat şehrinde, her yıl "Geleneksel Kuş Şarkısı Yarışması" düzenleniyor. Bu yıl da yapılan yarışmaya Tayland, Malezya ve Singapur'dan bin 800'den fazla kuş katıldı.

25.09.2019

Fotoğraf: AFP
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