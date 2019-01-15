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Yaşam

Tavşanların kar keyfi

Van'ın Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı.

15.01.2019

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Van'ın Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı.
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