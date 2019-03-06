Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Askeri gemiler 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri olmak üzere iki gün boyunca halka açık kalacak.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında Marmaris`e gelen TCG Fırtına ve TCG Zıpkın`ın komutanları, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar`ı ziyaret etti.

Vatandaşların yanı sıra Alanya`daki şehit ailelerinin de ziyaret ettiği gemi, 8 Mart Cuma günü limandan ayrılacak.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz`de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı`na katıldıktan sonra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Limanı`na demirleyen TCG Turgutreis Fırkateyni, TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik ve Destek Gemisi, TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemisi ile TCG Preveze denizaltısını görmek isteyen vatandaşlara askerler eşlik etti.