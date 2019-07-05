Taşköprü sarımsağında hasat başladı

Kastamonu`nun Taşköprü ilçesi, Türkiye`nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden biri.

Taşköprü`de geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda 25 bin ton sarımsak üretilebilmişti.

Bu yıl da etkili olan dolu nedeniyle rekoltenin geçen yıla yakın seyretmesi bekleniyor.