Taşköprü sarımsağında hasat başladı

Kastamonu`nun Taşköprü ilçesi, Türkiye`nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden biri.
Taşköprü ilçesinde üreticiler, hasat zamanının gelmesi nedeniyle tarlalarda gece gündüz demeden çalışıyor.
Taşköprü`de geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda 25 bin ton sarımsak üretilebilmişti.
Bu yıl da etkili olan dolu nedeniyle rekoltenin geçen yıla yakın seyretmesi bekleniyor.
Sarımsak üreticisi Bedriye Kantar, sarımsak üretiminin zorlu bir süreç gerektirdiğini belirtti.
Sarımsak dikiminin şubat ayında başladığını anlatan Kantar, işin çok ağır olduğunu söyledi.