Tarımsal ilaçlama için drone tasarladı

"Çalışmalarım sonuç verdi."

Droneların birçok alanda kullanıldığını dile getiren Çalışır, şunları kaydetti: "Bunlar arasında tarım sektörü de yer almakta. Ben Bolu`luyum ve çiftçi çocuğuyum. Hobi olarak başladığım bir şeyi nasıl bu sektörde kullanabilirim diye düşündüm ve 3 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Çalışmalarım sonuç verdi ve ilaçlama dronunu yaptım. Aynı zamanda bu drone birçok alanda kullanılacak şekilde tasarlandı. Tarımda özel kameralar kullanılarak verimli ya da verimsiz yerlerin tespitinde kullanılabilir. Bunu havadan arazi taraması olarak yapabilmekteyiz. Bu drone ile ağaç dikimi ya da tohum atımı yapılabilmekte. Ağaç dikimi yapılırken belli bir hat üzerinde dikimi gerçekleşmekte. Bu da ya ip çekerek ya da özel ölçüm aletleri kullanılmakta. Drone üzerindeki GPS yardımı ile aşağıya yansıttığı bir lazer nokta vasıtası ile noktasal olarak hata yapmadan ağaç dikimi de yapılmakta."