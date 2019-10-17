Tarım işçilerinin ekmek mücadelesi

Türkiye`nin dört bir yanındaki tarla ve bahçelerde üretilen sebze ve meyvelerin insanlara ulaştırılmasını sağlayan tarım işçileri, hayatlarının büyük bölümünü gurbette çalışarak geçiriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan işçiler, akşam saatlerine kadar patates toplayarak ekmek parası için mücadele ediyor.

Muş`taki işlerini bitirdikten sonra Çukurova bölgesine giderek portakal bahçelerinde çalışmaya başlayacaklarını belirten Duba, şöyle konuştu:

"Kışın iş olmadığı için evimize dönüyoruz. İlk baharın başlamasıyla hasadı veya ekimi gerçekleştirilecek ürünler için tarlalarda çalışmaya başlıyoruz. Yazın da karpuz ve fındık işlerinde çalışıyoruz. Ekmek parası kazanmak için sürekli gurbette çalıştığımızdan dolayı bazen annemizi, babamızı ve çocuklarımızı aylarca göremiyoruz. Çalışmaya mecburuz."