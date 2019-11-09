Tarım aletlerinden heykeller

İstanbul`un gürültü ve karmaşasından kaçıp doğa kamplarına katılan Murat Tarakcı, bir sabah gün doğumunu izledikten sonra işinden istifa edip dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Tarakcı, Rusya, Ürdün, Altay Cumhuriyeti gibi birçok yeri gezdikten sonra Türkiye`ye döndü.

Daha sonra otostopla İran`a gitmek için yola çıkan Tarakcı, mola verdiği Kayseri`nin Bünyan ilçesinin doğasından etkilenerek buradaki bir çiftlikte çalışmaya başladı.