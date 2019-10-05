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Kuvvetli Sağanak Yağışlı

Tarihle iç içe kitap okudular

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmen kitap okudu.

05.10.2019

"Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Aizanoi Antik Kenti`nde kitap okudu.
"İkinci Efes" olarak adlandırılan antik kent, Anadolu`daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı`na ev sahipliği yapıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye`nin her yerinde geçmişe ışık tutan önemli tarihi yapılar olduğunu söyledi.
Tarihi değerlere ve kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla bir proje hazırlandığını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:
"Geçen yıl `Zaman Dursun Kütahya Okusun` adı altında bir kitap okuma projesi başlatmıştık. Bu yıl, kitap okuma projemize uluslararası bir boyut kazandırmak istedik. Ar-Ge ekibimiz tarafından hazırlanan `Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi`ni, yaklaşık 500 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle, dünyaca bilinen Aizanoi`den başlattık."
Kitap okuma etkinliği farklı tarihi mekanlarda da düzenlenecek.
Bunların arasında Frig Vadisi, Dumlupınar, Osmanlı`nın kurulduğu Domaniç de var.
Fotoğraf: AA
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