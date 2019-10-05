Tarihle iç içe kitap okudular

"İkinci Efes" olarak adlandırılan antik kent, Anadolu`daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı`na ev sahipliği yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye`nin her yerinde geçmişe ışık tutan önemli tarihi yapılar olduğunu söyledi.

Tarihi değerlere ve kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla bir proje hazırlandığını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Geçen yıl `Zaman Dursun Kütahya Okusun` adı altında bir kitap okuma projesi başlatmıştık. Bu yıl, kitap okuma projemize uluslararası bir boyut kazandırmak istedik. Ar-Ge ekibimiz tarafından hazırlanan `Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi`ni, yaklaşık 500 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle, dünyaca bilinen Aizanoi`den başlattık."