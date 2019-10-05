Tarihle iç içe kitap okudular

"Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Aizanoi Antik Kenti`nde kitap okudu.
"İkinci Efes" olarak adlandırılan antik kent, Anadolu`daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı`na ev sahipliği yapıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye`nin her yerinde geçmişe ışık tutan önemli tarihi yapılar olduğunu söyledi.
Tarihi değerlere ve kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla bir proje hazırlandığını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:
"Geçen yıl `Zaman Dursun Kütahya Okusun` adı altında bir kitap okuma projesi başlatmıştık. Bu yıl, kitap okuma projemize uluslararası bir boyut kazandırmak istedik. Ar-Ge ekibimiz tarafından hazırlanan `Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi`ni, yaklaşık 500 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle, dünyaca bilinen Aizanoi`den başlattık."
Kitap okuma etkinliği farklı tarihi mekanlarda da düzenlenecek.
Bunların arasında Frig Vadisi, Dumlupınar, Osmanlı`nın kurulduğu Domaniç de var.