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Tarihle doğanın buluştuğu yer: Kapadokya

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste masalsı bir tatil imkanı sunuyor.

16.11.2019

Türkiye`nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı`nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakanın yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşan peribacaları ve ilginç kaya oluşumları gezginlerin ilgisini çekiyor.
Paleolitik dönemden itibaren çok sayıda medeniyetin yaşadığı bölgede bulunan yer altı şehirleri ile vadilere oyulmuş mağara yerleşimleri, turistleri geçmişten günümüze doğru yolculuğa çıkarıyor.
Bölgede son yıllarda ön plana çıkan alternatif etkinliklerden yararlanan turistler, bu güzellikleri at, arazi aracı ve yürüyüş turları ile yaya olarak keşfedebiliyor.
Her mevsim farklı bir manzara sunan bölgede 12 ay boyunca turizm faaliyetleri devam ediyor.
500`den fazla tesiste 30 bin yatak kapasitesi ile hizmet sunulan bölgeyi 2019 yılında 3 milyondan fazla turist ziyaret etti.
Fotoğraf: AA
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