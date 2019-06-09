Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Halfeti

Sakin ve huzur veren özelliğiyle Halfeti...
6 yıl önce Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "Sakin Şehir" ağına dahil edildi.
İlçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu`nun "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.
Ayrıca, turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı.
Doğası, yapısı ve eşsiz güzellikleriyle konuklarına farklı bir atmosfer yaşatıyor.
Geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan Halfeti, bu yıl ise "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle daha çok ziyaretçi çekmeye başladı.
Mart ve nisanda yoğun bir dönem geçiren "Sakin Şehir"de turizm hareketliliği bayram tatilinde adeta zirveye çıktı.
Sular altında kalması nedeniyle şu anda yaklaşık 300 kişinin yaşadığı eski Halfeti`yi bayramda günde 20 binin üzerinde kişi ziyaret ediyor.
Otel, tekne turları ve restoranlarda yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Halfeti`de metrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.
Normalde havanın kararmasıyla son bulan tekne turları aşırı talep nedeniyle geç saatlere kadar devam ediyor.
Yaşanan hareketlilik turizmcinin yüzünü güldürürken, vatandaşlar buradaki potansiyelin daha iyi değerlendirilmesini istiyor.
Ziyaretçiler, ilçede büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.
Konuklar, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale`yi de görme fırsatı buluyor.
İlçede su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların olduğu Savaşan köyü, en çok ilgi gören yerler arasında bulunuyor.