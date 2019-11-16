Tarihi Sürmene-Bayburt kervan yolunda sonbahar

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Trabzon’dan geçen İpek Yolu’nun bir kolu olan tarihi Sürmene-Bayburt kervan yolu, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerine enfes görüntüler sunuyor.

Antik çağdan 1970 yılına kadar aktif olarak kullanılan Sürmene-Bayburt kervan yolu, Trabzon`un tarih turizmi açısından önemli bir konumda bulunuyor.

Yolun geçtiği havzada, 5 kale, bir kısmı aktif kullanılan 7 tarihi kervan hanı, 10’dan fazla tarihi cami, 3 kilise, köprüler ve çeşmeler yer alıyor.

Yer yer taş yolları mevcut olan kervan yolu, üzerindeki tarihi yapıların yanı sıra çevresindeki 30`dan fazla yaylalar ile doğa fotoğrafçılığı, yürüyüş ve kamp yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Vadilerin arasından yapılan yolculuk sırasında Karadeniz manzaralı bir sırt üzerinden geçilen rota, Ağaçbaşı Turbalığı doğal sit alanını da bünyesinde barındırıyor.

1. Dünya Savaşı`nda Ruslara karşı yapılan savunmada şehit düşenler anısına yapılan Harmantepe Şehitliği de güzergahta yolculuk yapanların durakları arasında ilk sırayı alıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla henüz kış mevsiminin etkisini göstermediği kervan yolu, doğa, tarih ve kültür amaçlı gezenleri sonbaharın farklı renkleriyle karşılıyor.

Kervan yolu üzerinde yer alan yaylalardan henüz ayrılmayan besiciler ise kış mevsimine sayılı günler kala hayvanlarını taze otla buluşturmayı sürdürüyor.