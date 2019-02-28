Tarihi kent Ahlat'ta kış güzelliği

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Ahlat`ta başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.
Bayındır Köprüsü ve şelalesi, tarihi mağara evler, tarihi kümbetler, Selçuklu Meydan Mezarlığı...
Beyaz gelinliklerini giyen tarihi yapılar, görenleri kendine hayran bıraktı.
Doğa fotoğrafçıları kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarihi mekanları fotoğrafladı.
Boş zamanlarında hobi olarak fotoğraf çektiğini söyleyen Nurullah Aydın, şunları anlattı:
“Tarihi eserlerle birlikte oluşan güzel kar manzaralarını fotoğraflıyoruz. Ahlat yine beyaz gelinliğine büründü. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Arşivlerimize yeni güncel güzel fotoğraflar katabiliyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte burada güzel fotoğraflar çekip arşivlerimizi dolduruyoruz."
Haber, fotoğraf: Özkan Olcay