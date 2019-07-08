Tarihi Hasankeyf Kalesi'ne tekneyle ulaşılacak

Roma, Artuk ve Osmanlı`nın da aralarında bulunduğu çok sayıda medeniyete ait eserin yer aldığı, binlerce sene öncesinden 1970`li yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Hasankeyf Kalesi`nin baraj suyundan zarar görmemesi amacıyla, çevresine 60 metre yüksekliğinde ve bin metre uzunluğunda duvar örülüyor.

Buradaki tüm tarihi yapıların restore edilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Koç, Şaab Vadisi`ndeki Roma Çarşısı`nı yeniden inşa etmek için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüklerini dile getirdi.

"Su yollarını yeniden aktif hale getirmeyi planlıyoruz"

Gerekli onayları almaları durumunda "Kale Sokağı"nı da inşa etmeyi planladıklarını bildiren Koç, şunları kaydetti: "1970`li yıllara kadar yerleşim yeri olarak kullanılan tarihi kalede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı su yollarını yeniden, temsili de olsa aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Su yollarının yeniden ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir manzara ortaya çıkacak. Yapacağımız antik liman sayesinde buraya gelecek turistler hem kaleyi hem de göl alanındaki birçok yeri ziyaret etme fırsatı bulacak."