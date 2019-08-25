Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Karaman`ın Ayrancı ilçesindeki Selçuklu mimarisinin özelliklerini barındıran tarihi Atlas Han, restore edilerek turizme kazandırılıyor.
Ayrancı ilçesine bağlı Höyükburun köyü sınırları içerisinde olan hanın, yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor.
Toroslar`dan ovaya inildiğinde ilk han olma özelliğini taşıyan yapının yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Atlas Han`ın yapımında kullanılan, Bizans ve Roma yerleşkelerindeki binalardan getirilen devşirme taşlar dikkati çekiyor.
Hanın duvarlarındaki büyük taşlar ve sütun kaideleri görenlerin ilgisini çekiyor.
Selçukluların han kültürünü bildiklerini söyleyen Büyükkarcı, "O zamanlarda ticaretin en önemli halkalarından biri hanlardı. Mersin`den Niğde, Aksaray, Kayseri`ye en kısa ve güvenli yol, bu güzergahtan geçiyor" dedi.
Büyükkarcı, sözlerine şöyle devam etti: "Atlas Han da bu yolun üzerinde inşa edilmiş. Toroslardan ovaya indikten sonraki ilk ve tek han burası. Bu yol, İpek Yolu`na bağlanıyor."