Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Ayrancı ilçesine bağlı Höyükburun köyü sınırları içerisinde olan hanın, yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor.

Toroslar`dan ovaya inildiğinde ilk han olma özelliğini taşıyan yapının yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Selçukluların han kültürünü bildiklerini söyleyen Büyükkarcı, "O zamanlarda ticaretin en önemli halkalarından biri hanlardı. Mersin`den Niğde, Aksaray, Kayseri`ye en kısa ve güvenli yol, bu güzergahtan geçiyor" dedi.