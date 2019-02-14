Tarihi altın varaklı eserler hayata döndürülüyor

2. Abdülhamit Han döneminde, sarayda bozulan altın varaklı objelerin restorasyon ihtiyacından kaynaklı olarak bir atölye oluşturulduğunu anlatan Kural, şu bilgileri verdi:

"Usta çırak aracılığıyla dönemimize kadar varak uygulaması geldi. 1999`dan bu yana yüzlerce eser restore edildi. Atölyemiz klasik çalışıyor, su bazlı varak uygulaması yapılıyor. Eserlerin genelinde su bazlı varak tekniği uygulanıyor. Restorasyona ihtiyacı olan eserler atölyemize ilk getirildiğinde hasar tespiti, ardından restorasyon öncesi fotoğraf arşivlemesi yapılıyor. Tekniğine uygun olarak restorasyon ve lokal müdahaleler gerçekleştiriliyor. Temizlik ve sağlamlaştırma sonrasında su bazlı varak için altyapı hazırlanıp bunun uygulaması yapılıyor. Su bazlı varak tekniği 14. ve 17. yüzyılda İtalya ve Fransa`da daha çok uygulanmış, Osmanlı`ya 2. Abdülhamit döneminde giriş yapmış."