Tarihe yolculuk yaptıran şehir: Erzurum

Farklı dönemlerde inşa edildikleri için her biri tarihten ayrı bir kesit sunan ve yapılan restorasyonlar sonucu bir çoğu aslına uygun hale getirilen, bazılarında ise restorasyon çalışmaları devam eden bu yapılar, İslamın kilidi anlamına gelen "Erzurum Kilidi Mülki İslam`ın" olarak adlandırılan şehir, her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.