Tarihe Saygı Parkı gelinciklerle güzelleşti

Tarihi yarımadayı gezmeye gelen ziyaretçiler için açık hava müzesi niteliğindeki Tarihe Saygı Parkı`nda açan gelincik çiçekleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Karşılıklı iki siperde, Türk ve Anzak askerlerinin gerçek boyutlardaki heykelleri ve kullandıkları malzemelerinin sergilendiği alanı kırmızıya bürüyen gelincikler, yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarca fotoğraflanıyor.