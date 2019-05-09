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Tarihe Saygı Parkı gelinciklerle güzelleşti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 2006 yılında "OPET Tarihe Saygı Projesi" kapsamında yapılan ve Çanakkale Savaşları'nın detaylarını gösterecek şekilde donatılan Tarihe Saygı Parkı'nda açan gelincikler baharın güzelliklerini ziyaretçilere yansıtıyor.

08.05.2019

Tarihi yarımadayı gezmeye gelen ziyaretçiler için açık hava müzesi niteliğindeki Tarihe Saygı Parkı`nda açan gelincik çiçekleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Karşılıklı iki siperde, Türk ve Anzak askerlerinin gerçek boyutlardaki heykelleri ve kullandıkları malzemelerinin sergilendiği alanı kırmızıya bürüyen gelincikler, yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarca fotoğraflanıyor.
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