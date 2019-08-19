Tarih ile iç içe yaşayan mahalle: Ballıhisar

Pessinus Antik Kenti, milattan önce 8`inci yüzyılda Frigya Kralı Midas tarafından kuruldu.
Ankara-Eskişehir kara yolunda, Sivrihisar ilçesinin 13 kilometre güneyinde bulunuyor.
Antik kentte, Belçikalı ve Avustralyalı ekipler tarafından 1967-2011 yıllarında kazı çalışmaları yapıldı.
Kazılarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tapınak alanı, merdivenli tiyatro ve sütunlu cadde ortaya çıkarıldı.
Önemli turistik alanlardan Pessinus`un yanında 100 kişinin yaşadığı, 1980`de birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Ballıhisar Mahallesi`nin sakinleri, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip, bölge hakkında bilgiler veriyor.