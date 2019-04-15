Tanesi 1 liraya satılan erkenci kiraz hediyelik oldu

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi`nde sezonla birlikte hummalı bir çalışma başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları özenle ağaçlardan toplayan üreticiler, daha sonra mahalle meydanındaki alım merkezine giderek ürünlerini satmaya çalışıyor.

Çoğunluğunu İstanbul`daki hallerden gelen tüccarların oluşturduğu alıcılar, yılın ilk kirazlarını kilogramı 120 ila 150 lira arasında değişen fiyatlardan alıyor.

Daha sonra üreticiden alınan kirazlar, alım merkezlerinde çalışan kadınların yardımıyla 100 ya da 200`er gramlık ambalajlar halinde paketlenerek İstanbul`daki hallere sevk ediliyor.

"Hediyelik olarak gidiyor" Tüccar Celil Görmez, sezonun ilk ürününün hasadı için Manisa`ya geldiğini belirterek, "Şu anda ilk kirazın üretici kilogram fiyatı 150 lira. Burada 150 liradan aldığımız kirazı 100`er ve 150`şer gramlık ambalajlara koyduktan sonra İstanbul`a sevk ediyoruz. İstanbul`da bunun tüketici satış fiyatının 50 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu ambalajın içinde yaklaşık 50 tane var, yani ilk kirazın tanesi bir liraya denk gelecek. İlk kirazlar genelde özel yerlere hediyelik olarak gidiyor." dedi.

Yüksek fiyatı nedeniyle sezonun ilk ürününün herkesin bütçesine uygun olmadığına dikkat çeken Görmez, "Lüks marketlere, manavlara, restoranlara ve hediyelik isteyenlere gidiyor. Şu anda bunu herkes yiyemiyor ama ilerleyen dönemde fiyatı düşecek ve herkese kiraza ulaşacak." diye konuştu.

"Kilo ile satılamaz" Bayrampaşa Sebze Meyve Hali`nden gelen tüccar Zübeyir Yıkılmaz da sezonun ilk kirazlarının kilo ile satılamayacağını, vatandaşlara pahalı geldiği için küçük ambalajlar halinde satışa sunulacağını ifade etti.

Üretici İlyas Coşkuner ise ilçedeki pek çok çiftçinin kendisi gibi kirazın her çeşidini üretmeye çalıştığını, parlak kırmızı rengi, uzun raf ömrü ve iri taneli yapısıyla ihracata yönelik yetiştirilen "Ziraat 900" cinsi kiraz kadar, erkenci türler "Cristobalina", "Early Burla" ve "Karabodur" türlerine de önem verdiklerini söyledi.