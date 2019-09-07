Taksim'de serbest uçuş heyecanı

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı`nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali`ne günler kala Taksim Meydanı`na dikey rüzgar tüneli platformu kuruldu.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sorulan sorulara en hızlı şekilde doğru cevap veren vatandaşlar bu deneyimden yararlanıyor.

Havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli, 7-11 Eylül tarihleri boyunca Taksim`de ilgilileri ağırlayacak.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocuklar ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST`e 10 gün kaldı.

TEKNOFEST`te 81 il, 122 ülkeden, 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalist belirlendi. 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.

Dünya Drone Kupası, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, atölye çalışmaları, Atak Helikopteri Harmandalı, sürpriz etkinlikler...

TEKNOFEST, 6 gün boyunca katılımcılarına unutulmaz saatler yaşatacak.