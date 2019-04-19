Tahta oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürecekler

Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencileri, atıl durumda bulunan tahta parçalarından uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürecek.

"Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz."

Oyuncaklar çocukların güvenle kullanacağı şekilde yaptıklarını anlatan Karanfil, ``Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz. Oyuncakların üretimi için bir hafta emek veriyoruz. Üzerlerine su bazlı zararsız boyalarla süslüyoruz. Şu an uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi 100 kadar oyuncağımız hazır durumdadır.`` dedi.