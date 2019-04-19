Tahta oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürecekler

Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencileri, atıl durumda bulunan tahta parçalarından uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürecek.
Bölüm öğretmeni Turgay Karanfil, yaptığı açıklamada, atık durumdaki tahtaları oyuncağa dönüştürerek çocukların yüzünü güldüreceklerini söyledi.
Atölyelerinde kullanılmayacak durumda bulunan tahta parçalarını değerlendirdiklerini ifade den Karanfil, tahta oyuncakların yapımındaki amaçlarının, geçmişte oynanan çocuk oyuncakları şimdiki çocuklarıyla buluşturulmak olduğunu belirtti.
"Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz."
Oyuncaklar çocukların güvenle kullanacağı şekilde yaptıklarını anlatan Karanfil, ``Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz. Oyuncakların üretimi için bir hafta emek veriyoruz. Üzerlerine su bazlı zararsız boyalarla süslüyoruz. Şu an uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi 100 kadar oyuncağımız hazır durumdadır.`` dedi.
Karanfil, oyuncakların ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara hediye edeceklerini sözlerine ekledi.