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Çok Bulutlu

Tahta oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürecekler

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık tahta parçalarını atölyede işleyerek köy okullarındaki çocuklar için oyuncak yapıyor.

19.04.2019

Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencileri, atıl durumda bulunan tahta parçalarından uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürecek.
Bölüm öğretmeni Turgay Karanfil, yaptığı açıklamada, atık durumdaki tahtaları oyuncağa dönüştürerek çocukların yüzünü güldüreceklerini söyledi.
Atölyelerinde kullanılmayacak durumda bulunan tahta parçalarını değerlendirdiklerini ifade den Karanfil, tahta oyuncakların yapımındaki amaçlarının, geçmişte oynanan çocuk oyuncakları şimdiki çocuklarıyla buluşturulmak olduğunu belirtti.
"Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz."
Oyuncaklar çocukların güvenle kullanacağı şekilde yaptıklarını anlatan Karanfil, ``Yapımını titiz bir şekilde yapıyoruz. Oyuncakların üretimi için bir hafta emek veriyoruz. Üzerlerine su bazlı zararsız boyalarla süslüyoruz. Şu an uçak, helikopter, tren, at, traktör, iş makinesi, otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi 100 kadar oyuncağımız hazır durumdadır.`` dedi.
Karanfil, oyuncakların ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara hediye edeceklerini sözlerine ekledi.
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